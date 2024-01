Un gouvernement remanié à la marge, entrée des sarkozystes Dati et Vautrin

PARIS (Reuters) - L'Elysée a dévoilé jeudi la liste des principaux ministres du gouvernement de Gabriel Attal, marquée par le maintien des piliers de l'exécutif sortant et une droitisation des effectifs, avec l'entrée des sarkozystes Rachida Dati (Culture) et Catherine Vautrin (Travail et Santé). Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy et maire (Les Républicains) du 7e arrondissement de Paris, réputée pour son franc parler et un fort tempérament, et Catherine Vautrin, ancienne ministre de Jacques Chirac pressentie pour remplacer Jean Castex à Matignon en 2022, renforcent les rangs des transfuges de droite de la Macronie, dont le cap conservateur se confirme. Bruno Le Maire demeure ainsi à l'Economie et aux Finances, poste qu'il occupe depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, Gérald Darmanin à l'Intérieur et Sébastien Lecornu à la tête du ministère des Armées. L'ancien avocat Eric Dupond-Moretti conserve le portefeuille de la Justice. (Rédigé par Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)