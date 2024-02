Un gazoduc iranien visé par des "actes de sabotage"

Un gazoduc iranien visé par des "actes de sabotage"













Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Deux explosions dues à des actes de sabotage ont endommagé le principal réseau de gazoducs reliant le sud au nord de l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi, ont rapporté les autorités iraniennes. Les explosions se sont produites dans le centre de l'Iran sans faire de victimes ni provoquer de perturbations sur le réseau national, ont-elles dit. Seuls des villages proches du gazoduc endommagé connaissent des coupures de gaz, et le problème sera réglé dans la journée, a assuré le ministre du Pétrole, Javad Owji. "Cet acte terroriste de sabotage s'est produit à 01h00 mercredi matin (21h30 GMT mardi) sur le réseau (...) dans deux régions du pays", a dit le ministre à la télévision publique. "Nous anticipions de tels actes de sabotage autour de l'anniversaire de la Révolution iranienne [le 11 février] et nous avons rapidement changé la configuration du réseau de transmission afin de contrer l'objectif de l'ennemi de provoquer des coupures de gaz dans de grandes provinces", a-t-il ajouté. Javad Owji, qui n'a pas désigné de suspects, a rappelé qu'un incident similaire s'était produit en 2011 et avait provoqué des coupures de gaz dans quatre régions du pays. (Rédaction de Dubaï; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)