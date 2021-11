Un foyer de grippe aviaire détecté dans le département du Nord

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Un foyer de grippe aviaire en France, dû à une souche hautement pathogène (IAHP), a été détecté le 26 novembre en élevage de volailles dans le département du Nord, a annoncé samedi le ministère de l'Agriculture.

L'analyse complète de la souche du virus est actuellement en cours au laboratoire national de référence de l'ANSES, précise le ministère dans un communiqué.

Ce foyer en élevage est le premier mis en évidence en France depuis l'épizootie de l'hiver dernier, note le ministère.

Dans le cadre des règles de gestion sanitaire, les volailles seront abattues et le foyer désinfecté, est-il également indiqué dans le communiqué.

La France est passée au début du mois en "risque élevé" pour la grippe aviaire.

En Europe, 26 pays sont actuellement touchés par les virus de la grippe aviaire et plus de 400 foyers en élevage et 600 cas en faune sauvage sont concernés. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Gus Trompiz)