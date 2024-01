Un fils de Jair Bolsonaro visé dans une enquête pour "espionnage illégal"

Un fils de Jair Bolsonaro visé dans une enquête pour "espionnage illégal"













Crédit photo © Reuters

BRASILIA (Reuters) - Carlos Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien président brésilien, a fait l'objet lundi d'un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau d'espionnage illégal au profit de Jair Bolsonaro durant son mandat (2019-2022), a-t-on appris de deux sources proches du dossier. La police fédérale, mandatée par la Cour suprême et le Tribunal supérieur électoral, a déjà exécuté des mandats de perquisition la semaine dernière, notamment contre l'ancien chef de l'Agence brésilienne de renseignements (Abin) Alexandre Ramagem, un proche de Jair Bolsonaro qui brigue la mairie de Rio de Janeiro. Selon des documents judiciaires rendus publics la semaine dernière par la Cour suprême, l'Abin aurait utilisé un logiciel espion pour surveiller des centaines de personnalités, notamment des adversaires politiques de Bolsonaro et des juges de la Cour suprême. Jair Bolsonaro est visé par plusieurs enquêtes, pour des faits de corruption notamment, depuis sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva. L'ancien président a été condamné à huit ans d'inéligibilité en juillet 2023 pour avoir porté atteinte à la démocratie après avoir répandu de fausses informations sur le système brésilien d'urnes électroniques. (Reportage Lisandra Paraguassu et Ricardo Brito; rédigé par Gabriel Araujo; version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)