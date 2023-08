Un ex-rebelle lance un mouvement de résistance au coup d'Etat au Niger

par Boureima Balima NIAMEY (Reuters) - L'ancien rebelle touareg et ministre d'Etat nigérien Rhissa Ag Boula a annoncé la création d'un nouveau mouvement, baptisé Conseil de la résistance pour la République (CRR), afin de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, arrêté lors d'un coup d'Etat le 26 juillet. Le mouvement soutiendra les efforts internationaux visant à restaurer l'ordre constitutionnel et à réinstaller le président Mohamed Bazoum qui est en détention dans sa résidence depuis le putsch, a-t-il dit dans un communiqué diffusé mardi soir. Le CRR soutiendra la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), indique également le communiqué. Plusieurs figures politiques nigériennes ont rallié le CRR sans pouvoir l'affirmer publiquement pour des raisons de sécurité, selon un membre du mouvement. Le lancement de ce mouvement de résistance intervient alors que les efforts diplomatiques pour revenir au statu quo patinent. La junte au pouvoir au Niger a rejeté mardi une tentative de médiation de pays africains, à deux jours d'une réunion de la Cédéao, laquelle menace en dernier recours d'intervenir militairement pour y restaurer la démocratie. Ce septième coup d'Etat en Afrique occidentale et centrale en trois ans a semé l'inquiétude dans la communauté internationale, tant le Niger dispose d'un rôle essentiel dans le combat contre l'insurrection islamiste dans la région du Sahel. Ses réserves en uranium et en pétrole donnent au Niger un intérêt économique et stratégique d'importance aux yeux des Etats-Unis, de l'Europe, de la Chine et de la Russie. (David Lewis et David Gauthier-Villars, version française Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)