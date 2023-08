Un espion présumé au service de la Russie arrêté en Allemagne

Un espion présumé au service de la Russie arrêté en Allemagne













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l'arrestation d'un représentant de l'agence nationale d'approvisionnement militaire suspecté d'avoir transmis des informations secrètes aux services du renseignement russe. De nationalité allemande, le suspect, identifié comme étant Thomas H., est accusé d'avoir approché, de son propre chef, le consulat russe à Bonn et l'ambassade russe à Berlin pour offrir sa coopération, ont indiqué les procureurs. Il a transmis une fois aux services du renseignement russe une information obtenue dans le cadre de ses fonctions, ont-ils ajouté. Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a décliné une demande de commentaire. L'Allemagne, qui figure parmi les principaux soutiens en équipements militaires à l'Ukraine, est l'une des cibles prioritaires des opérations d'espionnage de la Russie. Les autorités allemandes ont prévenu que ces opérations ont gagné en ampleur depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022, dénoncée par Kyiv et les Occidentaux comme une invasion. En décembre dernier, un employé des services du renseignement extérieur a été arrêté sur des soupçons d'espionnage pour Moscou. (Reportage Maria Sheahan et Sabine Siebold; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)