Un envoi de troupes de l'Otan en Ukraine conduirait à un conflit "inéluctable" avec la Russie dit le Kremlin

MOSCOU, 27 février (Reuters) - Le Kremlin a averti mardi que l'envoi par les pays européens membres de l'Otan de troupes en Ukraine conduirait à un conflit "inéluctable" entre la Russie et l'organisation transatlantique. Emmanuel Macron n'a pas exclu lundi l'envoi de troupes au sol en Ukraine pour empêcher la Russie de gagner la guerre. Interrogé sur les propos du président français, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que si des membres de l'Otan envoyaient des troupes pour combattre en Ukraine alors les discussions porteraient sur le caractère inéluctable d'un conflit entre la Russie et l'Otan. (Reportage Reuters, Blandine Hénault pour la version française)