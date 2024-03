Un entraîneur de l'équipe féminine tricolore de gymnastique suspendu à titre conservatoire, selon le DTN

PARIS (Reuters) - Dumitru Pop, l'un des entraîneurs de l'équipe de France féminine de gymnastique artistique, a été suspendu à titre conservatoire par le ministère des Sports à la suite d'une enquête sur des faits de violences et de maltraitance, a dit mercredi à Reuters le directeur technique national de la Fédération française de gymnastique, Kévinn Rabaud. L'enquête administrative a été lancée en mai 2023. "Il a été suspendu. A ce stade, nous n'avons pas d'éléments de commentaire à partager. La Fédération répondra à toutes les questions dans le cadre de l'enquête", a déclaré Kévinn Rabaud. Contacté, Dumitru Pop n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par Reuters. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra avait convoqué, le 16 mai, Kévinn Rabaud et le président de la Fédération française de gymnastique (FFG), James Blateau, à la suite d'une enquête diffusée sur France 3 relatant des faits de violences et de maltraitance. A lire aussi... Egalement contacté, le ministère des Sports n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters. Dumitru Pop est l'un des trois entraîneurs de l'équipe de France féminine de gymnastique artistique, qui a décroché sa qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à sa médaille de bronze obtenue en octobre sur le concours par équipe des Championnats du monde d'Anvers, en Belgique. (Reportage Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)