Un employé suédois de l'UE traduit en justice en Iran

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Le procès d'un ressortissant suédois employé par l'Union européenne et accusé d'espionnage pour le compte d'Israël et de "corruption sur terre", un crime passible de la peine de mort, s'est ouvert en Iran, ont confirmé dimanche les autorités locales. La Suède a annoncé samedi que le procès de Johan Floderus, arrêté en avril 2022 alors qu'il était en vacances en Iran, avait commencé, mais n'a pas précisé de quoi il était accusé. L'agence de presse iranienne Mizan a déclaré dimanche dans un article publié sur internet que le procès de Johan Floderus avait commencé et qu'il avait été inculpé "sur la base de corruption sur terre, d'activités généralisées contre la sécurité nationale (et) d'une large coopération en matière de renseignement avec le régime sioniste", une référence à Israël. "Johan Floderus est arbitrairement détenu et toutes les accusations sont fausses", a déclaré dimanche un porte-parole du ministère suédois des Affaires étrangères dans un courrier électronique adressé à Reuters. "Nous l'avons clairement fait savoir à l'Iran à différents niveaux et à différents moments." Des groupes de défense des droits humains et des gouvernements occidentaux ont accusé la République islamique de tenter d'obtenir des concessions politiques d'autres pays en procédant à des arrestations sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Téhéran affirme que de telles arrestations sont basées sur son code pénal. Les relations entre la Suède et l'Iran sont tendues depuis 2019, lorsque la Stockholm a arrêté un ancien responsable iranien pour son rôle dans l'exécution massive et la torture de prisonniers politiques dans les années 1980. (Parisa Hafezi, avec Elwely Elwelly et Simon Johnson à Stockholm; version française Nicolas Delame)