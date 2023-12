Un duel Trump-Biden des plus indécis, des électeurs désabusés (sondage)

Un duel Trump-Biden des plus indécis, des électeurs désabusés (sondage)













Crédit photo © Reuters

par Jason Lange et James Oliphant WASHINGTON (Reuters) - Le nouveau duel qui se profile entre Joe Biden et Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 s'annonce très indécis tant les candidatures des deux hommes présentent chacune des fragilités qui pourraient leur coûter la Maison blanche, montre un sondage Reuters/Ipsos. Agé de 81 ans, le démocrate Joe Biden peine toujours à convaincre sur son bilan économique et doit faire face aux inquiétudes d'une partie de l'électorat sur des sujets comme l'immigration ou la sécurité. L'ancien président Donald Trump, 77 ans, caracole en tête des intentions de vote pour les primaires républicaines mais reste confronté à plusieurs procédures judiciaires, dont des inculpations au pénal pour l'assaut du Capitole par ses partisans en janvier 2021 ou le recel de documents classifiés après son départ de la Maison blanche. Une condamnation avant l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 pourrait lui coûter de précieux points, montre l'enquête Reuters/Ipsos. Selon ce sondage, effectué en ligne du 5 au 11 décembre auprès de 4.411 adultes américains, avec un intervalle de crédibilité de deux points de pourcentage, Donald Trump possède aujourd'hui un avantage négligeable de 2 points face à Joe Biden et 26% des personnes interrogées se disent toujours indécises ou prêtes à modifier leur choix. Plus globalement, l'enquête met en lumière une forte apathie des électeurs face à la perspective d'un match de revanche entre Joe Biden et Donald Trump. Environ six personnes interrogées sur dix se disent insatisfaites du système bipartisan et souhaitent une troisième voie. L'OPTION KENNEDY JR Robert F. Kennedy Jr, qui a lancé en avril une candidature indépendante, pourrait représenter cette option alternative, et siphonnerait davantage de voix du côté de Joe Biden que de Donald Trump, d'après l'enquête Reuters/Ipsos. L'ancien président républicain creuserait ainsi son avance à cinq points en cas de triangulaire : 16% des personnes interrogées se disent prêtes à voter pour Robert Francis Kennedy, 36% pour Donald Trump et 31% pour Joe Biden. Agé de 69 ans, le neveu de l'ex-président démocrate John Fitzgerald Kennedy et fils de l'ancien sénateur et ministre de la Justice Robert Kennedy s'est notamment illustré comme militant anti-vaccins lors de la pandémie de Covid-19. Il doit encore récolter suffisamment de signatures pour pouvoir concourir dans l'ensemble des 50 Etats américains. Plusieurs candidatures indépendantes ont déjà pesé sur le résultat d'élections présidentielles aux Etats-Unis, celle de Ross Perot notamment qui a facilité la victoire de Bill Clinton en 1982 et celle de Ralph Nader qui aurait au contraire plombé la candidature d'Al Gore contre George W. Bush en 2000. Le mode de scrutin indirect de l'élection présidentielle signifie qu'une poignée d'Etats seulement emporte la décision le jour du scrutin. Dans les sept Etats les plus disputés en 2020 - Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie, Wisconsin -, Joe Biden possède dans le sondage Reuters/Ipsos une avance de 4 points de pourcentage chez les électeurs qui se disent sûrs d'aller voter. D'autres enquêtes d'opinion soulignent l'inquiétude des Américains quant à l'âge avancé de Joe Biden, qui serait le président le plus vieux jamais élu aux Etats-Unis en cas de victoire l'an prochain. Mais sa candidature serait étayée par ses positions en faveur du droit à l'avortement, soutenu par une majorité de l'opinion, du contrôle des armes à feu, de la lutte contre le réchauffement climatique ou d'une taxe sur les ultra-riches, montre l'enquête Reuters/Ipsos. L'étude illustre également les risques que font peser sur la candidature de Donald Trump les poursuites judiciaires lancées à l'encontre du magnat de l'immobilier. Quelque 31% des électeurs républicains interrogés assurent qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump si ce dernier était condamné au pénal. Environ 45% des personnes interrogées estiment en revanche que l'ex-président républicain serait le meilleur candidat pour piloter l'économie américaine, alors que 33% citent Joe Biden. Sur l'avortement, le président démocrate est jugé le meilleur candidat pour l'accès à l'IVG par 44% des répondants, contre 29% pour Donald Trump. Sur les questions de sécurité et d'immigration, 42% choisissent Donald Trump quand 32% préfèrent Joe Biden. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)