Un drone ukrainien fait trois blessés dans une ville au sud de Moscou, dit la Russie

Un drone ukrainien fait trois blessés dans une ville au sud de Moscou, dit la Russie













MOSCOU, 26 mars (Reuters) - Une explosion provoquée par un drone ukrainien a fait dimanche trois blessés et endommagé trois immeubles résidentiels dans le centre de Kireïevsk, ville de Russie située à un peu plus de 200 km au sud de Moscou, rapporte l'agence TASS, citant les autorités locales. L'Ukraine n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires mais a constamment démenti par le passé toute utilisation de drones (UAV) ou attaque contre des infrastructures civiles en territoire russe. "Un UAV ukrainien TU-141 Strij a été la cause d'une explosion dans la ville de Kireïevsk, dans la région de Toula", a dit une source citée par TASS. "Le drone était rempli d'explosifs." Les blessures subies par les trois victimes ne semblent pas mortelles, ont rapporté les agences de presse russes. L'explosion survenue en milieu d'après-midi a provoqué un large cratère dans le centre de Kireïevsk, a dit un représentant des services de secours cité par TASS. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un cratère boueux près d'un immeuble dont le toit et les murs sont fortement endommagés. Elles montrent aussi des bris de verre jonchant le sol de la cage d'escalier d'un immeuble voisin. Reuters n'a pas été en mesure dans l'immédiat de vérifier l'authenticité de ces images. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)