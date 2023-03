Un drone américain échoué en mer Noire après son interception par des avions russes

Un drone américain échoué en mer Noire après son interception par des avions russes













Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart et Idrees Ali WASHINGTON (Reuters) - Un drone américain de surveillance MQ-9 s'est échoué mardi en mer Noire à la suite de son interception par des avions de chasse russes, a déclaré l'armée américaine, dénonçant des manoeuvres "dangereuses" préalables à ce qui constitue le premier incident de ce type depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors que le Pentagone a rapporté que l'un des deux avions de chasse russes Su-27 avait touché l'hélice du drone américain, rendant celui-ci inopérable, le ministère russe de la Défense a dénoncé des "manoeuvres brutales" du drone et nié tout contact entre les avions russes et le drone. Le département d'Etat américain a fait savoir qu'il avait convoqué l'ambassadeur russe à Washington à propos de cet incident, condamné par la Maison blanche et par le Pentagone, qui a dit y voir un risque d'escalade des tensions. Cet incident s'inscrit dans un contexte de comportement dangereux des pilotes russes opérant près de la flotte des Etats-Unis et de leurs alliés, dont au-dessus de la mer Noire bordée notamment par la Russie et l'Ukraine, a déclaré l'armée américaine. Dans un communiqué, elle a indiqué que deux chasseurs russes Su-27 sont venus intercepter le drone MQ-9 américain, l'un d'entre eux étant ensuite entré en collision avec celui-ci, à 18h03 GMT, après que les appareils russes ont effectué des manoeuvres dangereuses. Washington n'a aucun bâtiment de guerre déployé en mer Noire mais envoie régulièrement des drones pour des missions de surveillance dans et autour de la région. "Notre appareil MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et touché par un appareil russe, provoquant sa chute et la perte totale du MQ-9", a dit le général James Hecker, en charge de la supervision de l'aviation américaine dans la région. "En fait, cet acte dangereux et non-professionnel des Russes a failli provoquer la chute des deux appareils", a-t-il ajouté dans un communiqué. Le ministère russe de la Défense a déclaré lui que le drone américain s'était échoué en mer à la suite d'une manoeuvre brutale de sa part. "Les chasseurs russes n'ont pas utilisé leurs armes, ne sont pas entrés en contact (avec le drone) et sont retournés en toute sécurité à leur base", a-t-il dit. Si des interceptions de ce type ont déjà eu lieu par le passé, celle-ci est notable par son caractère "dangereux et non-professionnel", a déclaré la Maison blanche. Des représentants du département d'Etat américain vont s'entretenir directement avec leurs homologues russes pour "exprimer nos préoccupations", a indiqué le porte-parole du conseil de sécurité nationale de la présidence américaine. "Il n'est pas nécessaire pour nous d'effectuer une quelconque vérification avec les Russes avant de voler dans l'espace aérien international", a dit John Kirby. (Reportage Phil Stewart, Idrees Ali, Trevor Hunnicutt, Sabine Siebold, Doina Chiacu, Humeyra Pamuk et Caleb Davis; version française Jean Terzian)