Un drone américain abattu par les Houthis au large du Yémen

WASHINGTON (Reuters) - Un drone MQ-9 de l'armée américaine a été abattu mercredi par les Houthis au large du Yémen, ont déclaré deux représentants américains et le mouvement chiite soutenu par l'Iran. Si des drones américains ont déjà été abattus par les Houthis dans le passé, cet incident intervient à un moment particulièrement tendu dans la région avec la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et les bombardements menés en représailles par Israël dans la bande de Gaza, les Etats-Unis font preuve d'une vigilance accrue concernant l'activité des milices alignées sur l'Iran. Selon les deux représentants américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, le drone a été abattu au large du Yémen. Ils n'ont pas précisé si l'appareil se trouvait dans l'espace aérien international. Un porte-parole militaire des Houthis a déclaré pour sa part dans un communiqué que le drone a été abattu dans l'espace aérien surplombant les eaux territoriales yéménites. Les Houthis avaient déjà abattu deux drones américains lors de deux incidents distincts en 2019. (Reportage Idrees Ali, Phil Stewart, avec Aziz El Yaakoubi à Ryad; version française Jean Terzian)