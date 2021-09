Un doublé McLaren, Verstappen et Hamilton dans les graviers

Crédit photo © Reuters

par Adrien Verger (iDalgo)

Riccardo ne pouvait pas rêver meilleur départ. Il ne pouvait pas non plus rêver meilleur résultat. Une victoire, sa 8e en carrière, mais surtout sa première dans une équipe où il aura mis du temps à s’acclimater. L’Australien, après son départ canon, a mené la course de bout en bout et s’impose devant son coéquipier chez McLaren Lando Norris. Valtteri Bottas complète le podium. L'accrochage entre les deux leaders du championnat du monde dans le 26e tour va faire beaucoup parler. Verstappen et Hamilton se sont percutés lors de la sortie des stands du Britannique dans la première chicane. Les deux pilotes ont dû abandonner. Le Français Esteban Ocon termine à la 10e place, Gasly a abandonné. Au classement général, Verstappen reste en tête avec 5 points d’avance sur Hamilton. Bottas est troisième, Ricciardo remonte au 6e rang.