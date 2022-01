Un diplomate sud-coréen à Vienne pour discuter du gel des avoirs iraniens

PARIS (Reuters) - Un haut diplomate sud-coréen s'entretiendra cette semaine à Vienne avec les représentants de l'Iran et des grandes puissances réunis dans la capitale autrichienne sur la question des avoirs iraniens gelés en Corée du Sud, a déclaré mardi le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

L'arrivée du vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun aux pourparlers visant à sauver l'accord sur le nucléaire iranien pourrait être un signal positif, l'Iran réclamant avec insistance le déblocage de fonds gelés dans plusieurs pays en raison des sanctions américaines, dont 7 milliards de dollars (6,2 milliards d'euros) en Corée du Sud.

Tout déblocage de ces fonds nécessiterait l'aval de Washington.

Les discussions entre l'Iran et les signataires de l'accord de Vienne, et indirectement les Etats-Unis, qui se sont retirés du Plan d'action global commun (PAGC) à l'initiative de Donald Trump en 2018, ont repris lundi.

Les diplomates participant aux pourparlers disent espérer une avancée décisive d'ici la fin janvier ou début février, mais de sérieuses divergences demeurent sur les principaux points de blocage.

Dans un communiqué, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères indique que Choi Jong-kun et sa délégation "exploreront les moyens de résoudre la question des avoirs iraniens gelés en Corée" via des consultations en marge des négociations avec l'Iran et en coordination avec les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

(Reportage John Irish; version française Jean-Stéphane Brosse)