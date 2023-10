Un deuxième convoi d'aide, composé de 14 camions, entre dans Gaza

Un deuxième convoi d'aide, composé de 14 camions, entre dans Gaza













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Un deuxième convoi d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, composé de 14 camions, est entré dimanche soir dans l'enclave palestinienne depuis dans le point de passage de Rafah, dans le nord de l'Egypte, a déclaré par téléphone à Reuters une représentante de l'Onu, Juliette Touma. Des sources sécuritaires et humanitaires avaient déclaré plus tôt qu'une vingtaine de camions transportant de la nourriture et des produits médicaux étaient arrivés au point de passage frontalier de Rafah, où les véhicules devaient être inspectés. Sous blocus total et assiégée par l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, Gaza subit une pénurie de denrées alimentaires, d'eau, de médicaments et d'électricité. Un premier convoi composé de 20 camions a acheminé samedi de l'aide à l'enclave via le passage de Rafah, seule route frontalière avec Gaza non-contrôlée par Israël et qui est au coeur des efforts internationaux pour fournir de l'aide à l'enclave où vivent quelque 2,3 millions de personnes, dont de nombreux enfants. (Reportage Yusri Mohamed, Ahmed Mohamed Hassan et Nidal al-Mughrabi; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)