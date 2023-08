Un deuxième bateau a quitté Odessa depuis la fin de l'accord céréalier

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un deuxième bateau a appareillé du port d'Odessa depuis que la Russie a mis fin le mois dernier à l'accord qui permettait l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire, a déclaré le député ukrainien Oleksy Hontcharenko sur Telegram. Le Primus, un vraquier battant pavillon du Liberia, a pris la direction de Varna, en Bulgarie, selon les données du site MarineTraffic. Les trois ports d'Odessa ont permis d'exporter des dizaines de millions de tonnes de céréales dans le cadre de l'accord conclu sous l'égide des Nations unies et de la Turquie. L'armée russe a depuis bombardé à de multiples reprises les infrastructures céréalières ukrainiennes. (Rédigé par Max Hunder, version française Tangi Salaün)