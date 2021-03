Un dessin inédit du Bernin mis aux enchères près de Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un dessin inédit du Bernin, maître italien de la sculpture du XVIIe siècle célèbre pour avoir décoré les fontaines de la place Navone à Rome, est mis aux enchères à la fin du mois en France, où il vient d'être redécouvert.

"Académie d'homme", sanguine représentant un homme nu au corps impressionnant assis sur un rocher, la main droite sur le front dans une attitude désespérée, sera vendue le 20 mars à Compiègne, ville de l'Oise où elle a été découverte il y a six mois à l'occasion d'une succession.

"On voit que l'artiste n'a pas oublié la puissance et la virilité des sujets de Michel-Ange et que là, dans cette 'Académie d'homme', on contraint le personnage dans la feuille, et s'il se dépliait on aurait une musculature et une puissance plus importantes ; il utilise cette technique un peu comme un illusionniste, c'est pleinement baroque", dit Dominique Le Coe¨nt-de Beaulieu, commissaire-priseur de la maison Actéon.

Faussement attribuée à l'artiste français Pierre Puget, l'oeuvre a été expertisée en la comparant avec d'autres dessins et authentifiée par l'Américaine Ann Sutherland Harris, spécialiste mondiale du Bernin.

"Il n'y a quasiment aucun doute, on est à 99% sûrs que c'est du Bernin", dit Patrick de Bayser, expert en dessins anciens. "C'est une technique très particulière, il n'y a que lui qui l'utilise."

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un travail préparatoire pour la fontaine des quatre fleuves de la place Navone, le personnage du dessin rappelle celui de l'allégorie du Nil de la sculpture romaine : un homme puissant, assis, avec une attitude très proche.

La plupart des dessins de Gian Lorenzo Bernini dit le Bernin (1598-1680) se trouvent dans des musées et en dix ans, seuls sept ont été proposés aux enchères.

Le modeste estimation de départ - 30.000 à 50.000 euros - devrait être largement dépassée, espère le cabinet Actéon, déjà à l'origine de la découverte d'un panneau de l'artiste italien du XIIIe sie`cle Cimabue, adjuge´ 24 millions d'euros en 2019 après avoir été mis à prix trois millions.

