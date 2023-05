Un défaut sur la dette américain aurait de "très graves répercussions", déclare FMI

WASHINGTON (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré jeudi qu'un défaut de paiement des Etats-Unis sur leur dette aurait de "très graves répercussions" sur l'économie mondiale, notamment une hausse des coûts d'emprunt. La porte-parole du FMI, Julie Kozack, a également indiqué que les autorités américaines devaient rester vigilantes sur les risques que pourrait rencontrer le secteur bancaire américain si les taux d'intérêt augmentaient. Elle a déclaré que le FMI n'était pas encore en mesure d'évaluer l'impact d'un défaut de paiement des Etats-Unis sur la croissance mondiale. Julie Kozack a expliqué qu'un défaut américain pourrait mener à une hausse des taux d'intérêt et à une plus grande instabilité de l'économie mondiale. "Nous aimerions éviter ces très graves répercussions", a-t-elle expliqué. "C'est pourquoi nous demandons encore une fois à toutes les parties de parvenir à un consensus et de résoudre ce problème au plus vite." Les discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine sont dans l'impasse, démocrates et républicains campant sur leurs positions, alors que l'échéance du 1er juin se rapproche. (Reportage David Lawder; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)