Un décret étend la procédure simplifiée d'obtention de la nationalité russe aux Ukrainiens

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi un décret étendant une procédure simplifiée de naturalisation à tous les citoyens ukrainiens, selon un document publié sur le site du gouvernement.

La procédure simplifiée d'acquisition de la citoyenneté russe ne concernait jusque-là que les résidents des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporijjia, occupées par les Russes, a rapporté l'agence de presse d'État TASS.

(Reportage Reuters, version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)