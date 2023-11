Un crâne de Triceratops vieux de 68 millions d'années en vente à Paris

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Un crâne de Triceratops, l'une des espèces de dinosaures les plus reconnaissables avec ses trois cornes et son cou orné d'une collerette, cherchera preneur le 21 novembre dans le cadre des ventes d'automne "exceptionnelles" chez Christie's à Paris. Cet herbivore paisible qui vivait sur Terre il y a 68 millions d'années pouvait mesurer neuf mètres de long et peser douze tonnes. Le crâne découvert en 1998 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, a été reconstitué avec de la résine. "Les squelettes de dinosaures sont des pièces assez rares. Les T-rex sont les plus spectaculaires et les plus prisés", a déclaré à Reuters Hippolyte de la Féronnière, directeur de la vente. "Tous les enfants, et les grands enfants comme nous, peuvent reconnaître cette tête qui est emblématique. Le Tricératops est l'icône du dinosaure. Des squelettes entiers existent mais pour les collectionneurs il est peut-être plus simple d'avoir une tête dans son salon", a-t-il ajouté. Baptisé "Baby Jane" par l'un de ses précédents propriétaires, le crâne est estimé entre 300.000 et 500.000 euros. En 2021, un crâne de Triceratops avait atteint le prix record de 500.000 livres sterling lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Londres. L'année précédente, un Tyrannosaure rex fossilisé, surnommé "Stan", avait été vendu à New York pour 31,85 millions de dollars, devenant le fossile de dinosaure le plus cher au monde. Une robe de mariée Chanel issue de la collection de haute couture automne-hiver 2014-2015 conçue par Karl Lagerfeld et un code civil écrit en vers ayant appartenu à Napoléon font partie des autres objets rares vendus lors de la "vente exceptionnelle" de Christie's à Paris cette année. (Reportage Elizabeth Pineau)