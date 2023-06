Un corps retrouvé dans les décombres après l'explosion à Paris

Un corps retrouvé dans les décombres après l'explosion à Paris













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un corps a été retrouvé mardi dans les décombres du bâtiment qui s'est effondré mercredi dernier après une explosion dans le Ve arrondissement de Paris, a déclaré le parquet de Paris. "Une partie d'un corps a été découverte dans les décombres sur les lieux de l'explosion survenue rue Saint Jacques le 21 juin dernier. Les opérations de dégagement de ce corps sont en cours", a dit le parquet à Reuters. "L'identification de la victime est également en cours et une autopsie est prévue très prochainement", a-t-il ajouté. Le dernier bilan officiel de l'explosion, communiqué vendredi par le parquet, était d'une personne portée disparue et d'une cinquantaine de blessés au total, dont quatre en urgence absolue. L'explosion, à l'origine toujours indéterminée, s'est produite dans l'immeuble abritant l'Académie de mode américaine (Paris American Academy), rue Saint-Jacques dans le Quartier latin. L'enquête se poursuit désormais des chefs de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité, a indiqué le parquet de Paris. En 2019, une explosion due au gaz rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, avait fait quatre morts. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)