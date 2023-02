Un convoi de MSF arrive sur les lieux du séisme en Syrie

Crédit photo © Reuters

par Clodagh Kilcoyne, Henriette Chacar et Marco Trujillo ANTAKYA/KAHRAMANMARAS, Turquie (Reuters) - Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé dimanche qu'un convoi de 14 véhicules était entré dimanche dans le nord-ouest de la Syrie pour participer aux opérations de sauvetage après le tremblement de terre du 6 février. Le Programme alimentaire mondial (PAM) fait pression sur les autorités de cette région de Syrie pour qu'elles cessent de bloquer l'accès à la région, alors qu'il cherche à aider des centaines de milliers de personnes à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région. S'adressant à Reuters en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich samedi, le directeur du PAM, David Beasley, a déclaré que les gouvernements syrien et turc avaient très bien coopéré, mais que ses opérations étaient entravées dans le nord-ouest de la Syrie. En Syrie, déjà déchirée par plus d'une décennie de guerre civile, la plupart des morts se sont produits dans le nord-ouest. La zone est contrôlée par des insurgés en guerre contre les forces loyales au président Bachar al-Assad, compliquant les efforts pour acheminer l'aide aux populations. "Cependant", prévient MSF, "une augmentation urgente du volume des fournitures est nécessaire pour répondre à l'ampleur de la crise humanitaire. Dans les dix jours qui ont suivi le séisme, le nombre de camions qui ont traversé la frontière vers le nord-ouest de la Syrie était inférieur au nombre moyen de 2022." (version française Nicolas Delame)