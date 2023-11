Un convoi de la Croix-Rouge atteint par des tirs dans la ville de Gaza

Un convoi de la Croix-Rouge atteint par des tirs dans la ville de Gaza













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré mardi qu'un convoi humanitaire a été atteint par des tirs dans la ville de Gaza mais est parvenu à livrer des fournitures médicales à l'hôpital Al Chifa. Un conducteur a été légèrement blessé et deux camions ont été endommagés, a indiqué le CICR, sans identifier l'origine des tirs. Le convoi, composé de cinq camions et de deux véhicules de la Croix-Rouge, transportait des "fournitures médicales de survie vers des centres de santé, dont l'hôpital Al Qouds du Croissant-Rouge palestinien, quand il a été atteint par des tirs", a déclaré le CICR. Le convoi a alors modifié son itinéraire et a atteint l'hôpital d'Al Chifa où il a livré les fournitures médicales, a-t-il ajouté. Les véhicules du CICR ont alors accompagné six ambulances transportant des patients en étant grave vers le point de passage frontalier de Rafah, qui relie Gaza à l'Egypte. (Reportage Emma Forge; version française Jean Terzian)