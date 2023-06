Un conseiller du Kremlin s'entretiendra avec l'émissaire du pape sur l'Ukraine

MOSCOU (Reuters) - Le conseiller pour les Affaires étrangères de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, s'entretiendra mercredi à Moscou avec l'émissaire du pape François pour la paix sur le conflit en Ukraine à la demande du président russe, a annoncé le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le conseiller et le cardinal Matteo Zuppi discuteraient de la "situation autour du conflit en Ukraine et, bien sûr, des voies possibles de règlement politique et diplomatique". L'envoyé du pape François se trouve déjà à Moscou, a-t-il précisé, ajoutant que le Kremlin appréciait les efforts du Vatican pour aider à résoudre le conflit. Le Vatican a déclaré mardi que le principal objectif de son initiative était d'encourager les "gestes humanitaires" susceptibles de contribuer à la résolution du conflit. Le cardinal a rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky et des chefs religieux ukrainiens à Kyiv il y a trois semaines. Selon le journal catholique français La Croix, Zuppi devrait rencontrer le patriarche Cyrille, le chef de l'Église orthodoxe russe et proche allié de Poutine, lors de son séjour à Moscou. (Reportage Reuters, rédigé par Gareth Jones ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)