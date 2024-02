Un conseiller des Gardiens de la Révolution iranienne tué à Damas par un tir israélien

DUBAÏ, 2 février (Reuters) - Un conseiller des Gardiens de la révolution iranienne a été tué vendredi à Damas par un missile israélien qui ciblait le sud de la capitale syrienne, ont rapporté des sites d'informations iraniens semi-officiels. L'agence de presse d'Etat SANA avait déclaré auparavant que l'armée syrienne avait abattu des missiles israéliens lancés depuis le plateau du Golan, citant des sources militaires. Les sites d'informations ont identifié la victime comme étant Saïd Alidadi, mais n'ont pas précisé sans rang. Israël n'a pas fourni de commentaire sur les attaques. Israël mène depuis des années des attaques sur des cibles décrites comme liées à l'Iran en Syrie, où l'influence iranienne est croissante depuis le soutien de Téhéran à Bachar al-Assad en 2011 lors du début de la guerre civile syrienne. Depuis les attaques du 7 octobre en Israël menées par le Hamas, Israël a intensifié ses attaques sur les milices soutenues par l'Iran en Syrie. Les Gardiens de la Révolution iranienne ont annoncé jeudi le retrait de plusieurs de leurs officiers de Syrie à la suite d'une série de frappes meurtrières ciblées de l'armée israélienne, selon cinq sources au fait de la question. Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré jeudi que l'Iran s'abstiendra de déclencher une guerre mais "répondra fermement" à toutes les tentatives d'intimidation, au lendemain de l'annonce par les États-Unis de la préparation d'attaques contre des sites iraniens en Irak et en Syrie. (Reportage de Jana Choukeir; version française Zhifan Liu)