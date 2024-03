Un concentré d'événements aux USA, en Europe et en Chine au menu des marchés

LONDRES, 1er mars (Reuters) - La publication des données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis, l'audition au Congrès américain du patron de la Réserve fédérale, le "Super Tuesday" en vue de l'élection présidentielle américaine et le discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden, vont marquer une série d'événements concentrés en quelques jours outre-Atlantique. Sur le Vieux continent, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et le budget britannique seront les sujets dominants, tandis qu'en Asie, un plan de relance est espéré à l'issue de la réunion annuelle du Parlement chinois, dans un contexte de crise dans la deuxième économie mondiale. Tour d'horizon des perspectives des marchés dans les prochains jours: 1/ L'EMPLOI, L'IA ET LES TAUX DE LA FED A lire aussi... La saison des résultats trimestriels d'entreprises aux Etats-Unis à peine achevée, les investisseurs n'auront pas le temps de souffler: une audition du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, est prévue mercredi devant la commission des finances de la Chambre des représentants, et une autre jeudi devant la commission bancaire du Sénat. Le même jour, le président Joe Biden prononcera son discours sur l'état de l'Union. Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de février seront ensuite publiés vendredi. Les signes d'une résistance du marché du travail au durcissement monétaire de la Fed, conjugués aux propos restrictifs de plusieurs responsables de la banque américaine, pourraient finir par doucher l'enthousiasme des investisseurs, qui est nourri par le potentiel de l'intelligence artificielle (IA), dont l'engouement à permis aux actions d'atteindre des niveaux records. La hausse des rendements obligataires aux Etats-Unis, si elle se poursuit, pourrait ainsi avoir un impact sur les actions. Le taux des Treasuries à dix ans a augmenté de 40 points de base depuis le début de l'année. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie américaine crée 188.000 nouveaux emplois en février, après le chiffre stratosphérique de 353.000 postes créés en janvier. 2/ UN "SUPER TUESDAY" QUI DIVISE AUX USA Le "Super Tuesday" de mardi, caractérisé par le vote simultané d'un grand nombre d'Etats américains pour départager les candidats du Parti démocrate et du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de novembre, mettra en lumière les divisions politiques et les défis auxquels l'Amérique est confrontée. Joe Biden et Donald Trump font figure de favori dans leurs camps respectifs. La question du plafond de la dette est également de retour. Le Congrès américain a approuvé jeudi une mesure provisoire à court terme pour éviter une fermeture partielle de l'administration fédérale, mais seulement pour une semaine. Le marché obligataire a absorbé dans la semaine 169 milliards de dollars d'émissions de dette de la part du Trésor avec une relative facilité. Mais la polarisation des politiques sur les finances de l'administration américaine vient rappeler que la dette des Etats-Unis s'élève désormais à 34.000 milliards de dollars et que les obligations du Trésor risquent d'en pâtir. Toutefois, année électorale oblige, il est peu probable que l'on assiste à une consolidation fiscale agressive. 3/ LE PARLEMENT CHINOIS DANS LE VISEUR DU MARCHÉ L'ouverture mardi en Chine de la session annuelle du Congrès national du peuple, le Parlement chinois, alimente de grands espoirs de voir la deuxième puissance économique mondiale adopter de nouvelles mesures de relance alors que son secteur clé de l'immobilier est en plein marasme, la consommation en berne et l'économie en déflation. L'enjeu dépasse cette fois-ci la fixation du traditionnel objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB), qui sera encore sans doute de 5% pour cette année. Les actions chinoises se sont redressées après avoir atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans au début du mois de février, mettant fin à une série de six mois dans le rouge et enregistrant leur meilleure performance mensuelle depuis fin 2022. Les achats d'actions par les autorités et le durcissement de la réglementation sur les ventes à découvert ont été les principaux moteurs de ce redressement. Mais il est difficile d'oublier que la chute, qui a mené les actions vers des plus bas de cinq ans, a été liée à la déception provoquée par l'absence de véritables mesures de soutien de la part de Pékin. Le marché devrait donc être très attentif à ce qui se passera dans les jours à venir. 4/ ENCORE TROP TÔT POUR LA BCE ? La BCE se réunit jeudi et l'attention portera essentiellement sur les propos des responsables de la banque centrale quant à savoir s'il est trop tôt pour discuter d'une baisse des taux ou si un assouplissement monétaire est désormais envisageable. La Banque centrale européenne a laissé depuis septembre ses taux directeurs inchangés mais a dans le même temps rejeté l'idée d'une première baisse imminente, mettant même en garde contre un optimisme qu'elle juge exagéré de la part des marchés. L'institution note que si l'inflation globale reflue, les pressions salariales restent élevées. Les marchés, qui tablaient encore au début de l'année sur une baisse cumulée du taux de dépôt de la BCE de 150 points de base d'ici fin 2024, n'anticipent plus qu'une réduction d'environ 90 points, avec une première baisse prévue au mois de juin. Les traders continuent cependant de penser que la BCE pourrait réduire ses taux avant la Fed au regard de la faiblesse relative de l'économie de la zone euro. En général, l'institution de Francfort intervient après la banque centrale américaine. 5/ MARGE DE MANOEUVRE BUDGÉTAIRE RÉDUITE AU ROYAUME-UNI Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt, qui présentera mercredi le budget, sera confronté à la difficile équation d'annoncer des baisses d'impôts sans provoquer des turbulences sur les marchés obligataires. Cela permettrait de soutenir la campagne du Premier ministre Rishi Sunak, issu du Parti conservateur, qui est largement distancé dans les sondages par le parti travailliste, en vue des élections législatives devant se tenir d'ici janvier 2025. Le spectre de la crise liée au "mini-budget" de l'éphémère Première ministre Liz Truss est encore dans toutes les mémoires et les perspectives budgétaires ne se sont pas améliorées depuis, ce qui laisse peu de marge de manoeuvre à Jeremy Hunt. Cela n'empêche pas les médias de spéculer sur d'éventuelles réductions de l'impôt sur le revenu ou sur une nouvelle baisse de la taxe pour la sécurité sociale (National Insurance). Les investisseurs de leur côté s'attendent à ce que Jeremy Hunt utilise la majeure partie, voire la totalité, de la "marge de manoeuvre" budgétaire dont il dispose. (Rédigé par Ira Iosebashvili à New York, Jamie McGeever à Orlando, Kevin Buckland à Tokyo, Li Gu à Shanghaï, et Dhara Ranasinghe et William Schomberg à Londres; compilé par Dhara Ranasinghe; graphiques de Prinz Magtulis, Kripa Jayaram et Kevin Yao; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)