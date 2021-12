Un communiqué USA-UE 'robuste' à attendre sur la Chine, dit Washington

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne devraient publier jeudi à l'issue d'une réunion un "robuste" communiqué commun sur leur approche à l'égard de la Chine, pour exprimer leurs convergences croissantes sur les défis représentés par Pékin, a déclaré un haut représentant du département d'Etat américain.

La numéro deux du département d'Etat américain, Wendy Sherman, doit présider jeudi la deuxième réunion du Dialogue americano-européen sur la Chine puis des consultations à haut niveau ministériel sur l'Indo-Pacifique vendredi.

S'exprimant devant des journalistes, un haut représentant du département d'Etat a déclaré que la réunion de jeudi porterait en particulier sur les domaines de coopération dans les politiques de Washington et de l'UE à l'égard de la Chine, notamment pour les questions économiques, technologiques, des droits de l'homme et de sécurité.

Représentants américains et européens vont aussi discuter des moyens de mener avec Pékin une "coopération tournée vers les résultats" dans les domaines où les intérêts sont partagés, a-t-il ajouté.

"Nous nous attendons à ce que le communiqué soit robuste et couvre un éventail de sujet bien plus large et plus détaillé que le premier communiqué publié en mai", a déclaré le haut représentant du département d'Etat américain.

(Reportage David Brunnstrom et Simon Lewis; version française Jean Terzian)