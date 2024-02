Un commandant du Kataib Hezbollah tué dans une frappe américaine en Irak

par Ahmed Rasheed et Timour Azhari BAGDAD (Reuters) - L'armée américaine a déclaré mercredi qu'un commandant du Kataib Hezbollah, mouvement armé irakien soutenu par l'Iran et que les Etats-Unis accusent d'avoir attaqué leurs troupes dans la région, a été tué dans une frappe menée à Bagdad. Dans un communiqué, l'armée américaine a indiqué avoir mené une "frappe unilatérale en Irak en réponse aux attaques contre le personnel militaire américain, tuant un commandant du Kataib Hezbollah responsable d'avoir organisé et participé à des attaques contre les troupes américaines dans la région". Aucun civil n'a été blessé, a ajouté l'armée américaine, qui n'a pas précisé l'identité du commandant tué. Deux sources sécuritaires irakiennes ont déclaré que le commandant visé était Abou Baqir al-Saadi et que celui-ci a été tué dans une frappe de drone contre un véhicule dans l'est de Bagdad. Selon l'une des sources, trois personnes ont été tuées dans cette frappe. Le véhicule ciblé était utilisé par les Forces populaires de mobilisation (PMF), une agence de sécurité nationale regroupant des dizaines de groupes armés, pour la plupart proches de l'Iran. Trois soldats américains ont été tués le mois dernier dans une attaque au drone près de la frontière entre la Jordanie et la Syrie, que le Pentagone a attribuée au Kataib Hezbollah. En marge de la guerre dans la bande de Gaza, l'Irak et la Syrie sont le théâtre d'attaques quasi-quotidienne entre des groupes armés alignés sur l'Iran et les troupes américaines stationnées dans la région. (Reportage Timour Azhari et Ahmed Rasheed à Bagdad, Idrees Ali et Phil Stewart à Washington; version française Jean Terzian)