Un commandant de l'armée russe connaissait les intentions de Prigojine

28 juin (Reuters) - Le général Sergueï Sorovikine, commandant adjoint des opérations de l'armée russe en Ukraine, avait connaissance de la volonté du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, de mener une rébellion contre de hauts représentants de la défense à Moscou, a rapporté mardi le New York Times. Des représentants américains, informés sur la question par les services du renseignement américains, cherchent à déterminer si Sergueï Sorovikine a "contribué aux agissements de Evguéni Prigojine le week-end dernier", a indiqué le journal, citant ces représentants. Certains éléments laissent aussi supposer que d'autres généraux de l'armée russe pourraient avoir soutenu la démarche de Evguéni Prigojine, ont dit les représentants américains au New York Times. Reuters n'a pas pu confirmer ces informations. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du Pentagone. Le Kremlin et le ministère russe de la Défense n'ont pas répondu à des demandes de commentaire. Sergueï Sorovikine, surnommé "Général Armageddon" par la presse russe, avait été placé en octobre dernier à la tête des opérations militaires russes en Ukraine, avant que le ministre de la Défense, Sergueï Choigou, décide en janvier de confier ce rôle à Valery Gerasimov et de faire de Sorovikine son adjoint. (Rédigé par Lidia Kelly, avec la contribution d'Eric Beech; version française Jean Terzian)