Un citoyen suédois détenu en Iran, selon Bruxelles et Stockholm

STOCKHOLM, 4 septembre (Reuters) - La Suède et la Commission européenne ont déclaré lundi qu'un ressortissant suédois était détenu en Iran. Il s'agit du dernier cas connu d'un ressortissant étranger détenu par le régime de Téhéran dans un contexte de tensions politiques avec l'Occident. "Un citoyen suédois - un homme d'une trentaine d'années - a été arrêté en Iran en avril 2022", a déclaré le ministère suédois des Affaires étrangères. "Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Suède à Téhéran travaillent de manière très intensive sur cette affaire et restent en contact étroit avec l'Union européenne", a ajouté le ministère. Un porte-parole de la Commission européenne a aussi confirmé lundi qu'un ressortissant suédois était détenu en Iran mais n'a pas souhaité donner plus de précisions. Le New York avait rapporté plus tôt lundi qu'un citoyen suédois était détenu en Iran depuis plus de 500 jours. Selon le journal, l'homme travaille pour le corps diplomatique de l'UE. Ni la Suède ni l'UE n'ont identifié le détenu. "Nous estimons que le traitement de l'affaire serait compliqué par le fait que le ministère discute publiquement de ses actions. De fait, nous ne voyons aucune raison de confirmer des noms", a expliqué le ministère suédois des Affaires étrangères. (Reportage Simon Johnson et Tassilo Hummel ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)