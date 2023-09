Un citoyen russe condamné à 12 ans et demi de prison pour avoir fourni des pièces de missiles aux USA

MOSCOU, 15 septembre (Reuters) - Un citoyen russe accusé d'avoir fourni des composants de missiles aux États-Unis a été condamné à douze ans et demi de prison pour trahison par un tribunal de Tver, au nord de Moscou, rapportent vendredi les agences de presse russes. Le condamné, désigné par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) sous le nom de Sergueï Kabanov, a été reconnu coupable d'avoir fait passer en contrebande, via la Lettonie, ces composants à une entreprise américaine basée en Alabama et dépendant du Pentagone, ont-elles précisé. Les composants seraient des pièces utilisées dans des systèmes de missiles de défense aérienne russes. Sergueï Kabanov purgera sa peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. "Ces dernières années, des centaines d'employés de services de renseignement étrangers, ainsi que d'autres personnes impliquées dans l'organisation d'activités de renseignement et de subversion contre notre pays et nos partenaires stratégiques, ont été identifiés et neutralisés", a déclaré Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, dans le magazine interne du FSB. (Rédigé par Felix Light et Andrew Osborn ; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)