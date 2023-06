Un citoyen américain détenu en Russie pour trafic de drogue

Un citoyen américain détenu en Russie pour trafic de drogue













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un citoyen américain accusé d'avoir organisé un trafic de drogue a été placé en détention en Russie, a annoncé samedi un tribunal moscovite. Selon un communiqué diffusé sur le compte Telegram des tribunaux de Moscou, le citoyen américain, "ancien parachutiste et musicien", est accusé d'avoir organisé un trafic de drogue impliquant des jeunes et restera en détention jusqu'au 6 août 2023. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. L'agence de presse russe Interfax a indiqué que, s'il était reconnu coupable, l'accusé pourrait encourir jusqu'à 12 ans de prison. Le département américain de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)