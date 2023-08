Un citoyen américain arrêté à Moscou pour "espionnage"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un tribunal moscovite a arrêté un citoyen américain d'origine russe pour des soupçons d'espionnage, ont rapporté jeudi les agences de presse russes, sans donner de détails sur les charges retenues contre l'homme identifié comme étant Gene Spector. D'après l'agence RIA, Gene Spector a été condamné en 2022 à trois ans et demi de prison pour son rôle dans une affaire de corruption concernant l'assistant de l'ancien vice-Premier ministre russe Arkadi Dvorkovitch. Interfax a indiqué que l'audience s'était tenue à huis clos et que les documents relatifs à l'affaire étaient classés confidentiels. Un porte-parole de la Maison blanche a déclaré à la chaîne américaine CNN que les Etats-Unis collectaient des informations sur l'affaire et n'avaient aucun commentaire pour l'heure. Le département d'Etat américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Reportage Maxim Rodionov, avec Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)