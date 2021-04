Un célèbre journaliste grec assassiné près de son domicile

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Un célèbre journaliste grec spécialisé dans les faits divers a été abattu de plusieurs balles près de son domicile vendredi à Athènes par deux inconnus à moto, a déclaré la police.

Giorgos Karaivaz travaillait pour la chaîne privée Star TV.

La police a précisé que le meurtre avait été minutieusement planifié et qu'il était visiblement l'oeuvre de professionnels. Karaivaz a été tué de plusieurs balles à Alimos, un quartier sud d'Athènes. Au moins douze douilles ont été retrouvées sur place par les enquêteurs.

"Le meurtre d'un journaliste est un acte ignoble et lâche", a réagi sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "L'Europe se bat pour la liberté. Et la liberté de la presse est peut-être la plus sacrée de toutes."

(Lefteris Papadimas avec Kate Abnett à Bruxelles; version française Jean-Stéphane Brosse)