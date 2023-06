Un casque bleu tué dans le nord du Mali

DAKAR, 9 juin (Reuters) - Au moins un casque bleu a été tué et quatre autres ont été gravement blessés vendredi dans une embuscade dans le nord du Mali, annonce la Minusma (Mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali). Leur patrouille a été attaquée à proximité de la ville de Ber, dans la région de Tombouctou, a déclaré la Minusma sur son compte Twitter. "Après avoir heurté une mine, elle a essuyé des tirs directs", a-t-elle précisé, parlant d'une "attaque complexe". Des groupes islamistes armés sont actifs depuis plus de dix ans dans le nord du Mali. Au moins 303 membres de la Minusma, qui compte actuellement quelque 12.000 casques bleus, ont été tués au Mali depuis la création de la mission en 2013, le plus lourd bilan humain pour une mission de maintien de la paix de l'Onu dans le monde. (Rédigé par Sofia Christensen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)