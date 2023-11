Un cargo saisi en mer Rouge, Israël dénonce une "attaque iranienne"

JERUSALEM, (Reuters) - Israël a accusé dimanche les rebelles houthis du Yémen d'avoir saisi un cargo de propriété britannique dans le sud de la mer Rouge, en dénonçant une "attaque iranienne" aux conséquences internationales pour la sécurité du trafic maritime. Le chef des Houthis, alliés de l'Iran, a menacé mardi de s'attaquer aux navires israéliens en mer Rouge et dans le détroit de Bab al Mandeb, à la pointe du Yémen. Dans un communiqué, les Houthis ont dit avoir saisi un navire israélien et l'avoir conduit dans un port yéménite. "Nous traitons l'équipage du bateau conformément aux principes et aux valeurs islamiques", a dit un porte-parole des rebelles. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne a déclaré que le navire reliait la Turquie à l'Inde, n'était pas la propriété d'un armateur israélien et ne comptait aucun Israélien dans son équipage. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont dénoncé "un nouvel acte terroriste iranien qui représente une escalade". (Dan Williams, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)