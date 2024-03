Un bombardement ukrainien fait un mort dans la région russe de Koursk

Un bombardement ukrainien fait un mort dans la région russe de Koursk













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une personne est morte et une autre a été grièvement blessée par un bombardement ukrainien qui a visé le village de Koulbaki, dans l'ouest de la Russie, a déclaré dimanche le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoit. "Un immeuble résidentiel a pris feu et une habitante est décédée", a déclaré sur Telegram Roman Starovoit. "Son mari a subi d'importantes brûlures", a-t-il ajouté. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)