Un bombardement ukrainien fait cinq morts dans la région de Louhansk, dit l'administration pro-russe

Un bombardement ukrainien fait cinq morts dans la région de Louhansk, dit l'administration pro-russe













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Cinq personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans un bombardement ukrainien ayant frappé le village de Karpaty, dans la région de Louhansk, a annoncé mercredi le centre de coordination local installé par Moscou. Selon les déclarations faites par le centre sur son compte Telegram, une ferme a été touchée lors du bombardement. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante. Presque toute la région de Louhansk, située dans l'est de l'Ukraine, est contrôlée par la Russie. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)