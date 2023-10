Un bombardement russe dans la région de Kharkiv fait 49 morts, selon les autorités ukrainiennes

KYIV (Reuters) - Un bombardement russe jeudi sur un village de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait au moins 49 morts parmi des personnes rassemblées pour une cérémonie du souvenir, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Selon le gouverneur régional Oleh Synehoubov, un café et un magasin ont été frappés vers 13h15 (10h15 GMT) dans le village de Groza, dans le district de Koupiansk, et de nombreux civils étaient présents au moment de l'attaque. Un enfant de six ans fait partie des tués. Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré que des habitants de ce village de 330 personnes participaient à une cérémonie du souvenir dans le café touché dans le bombardement. "De chaque famille, de chaque foyer, il y a avait des personnes présentes à cette commémoration. C'est une terrible tragédie", a-t-il dit à la télévision ukrainienne. Sept personnes ont aussi été hospitalisées. Des responsables ukrainiens ont publié des photos de secouristes s'efforçant d'avancer au milieu de décombres fumants. Des corps étaient allongés près de blocs de béton et de pièces de métal tordues. On ignore dans l'immédiat si le village a été la cible d'un tir d'artillerie ou d'une frappe de missile. Présent en Espagne pour un sommet de la Communauté politique européenne (CPE), le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que "le terrorisme russe devait être stoppé". La Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, dément systématiquement prendre des civils pour cibles. (Rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)