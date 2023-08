Un bombardement russe à Kherson fait six morts, dont un bébé - Ministre

KYIV (Reuters) - Des tirs de l'artillerie russe visant dimanche deux villages de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont tué six civils dont un bébé, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur. Parmi les autres victimes figurent un couple et leur enfant de 23 ans. Un second enfant, âgé de 12 ans, a été grièvement blessé. "Les terroristes n'arrêteront jamais de tuer des civils de leur plein gré. Il faut les arrêter", a commenté le ministre, Ihor Klymenko, sur la messagerie Telegram. (Rédigé par Dan Peleschuk, version française Tangi Salaün)