Un Boeing s'écrase en mer en Indonésie avec 62 personnes à bord

Crédit photo © Reuters

DJAKARTA (Reuters) - Un Boeing 737-500, transportant 62 personnes et exploité par la compagnie indonésienne Sriwijaya Air, s'est écrasé samedi en mer quelques minutes après avoir quitté Djakarta, ont annoncé les autorités.

Les autorités ont fait savoir que l'appareil avait été localisé et que tous les passagers du vol et membres d'équipage étaient indonésiens.

"Les coordonnées ont été établies et transmises à tous les navires de la marine", a dit Abdul Rasyid, un officier indonésien."

L'appareil, qui devait gagner Pontianak, chef-lieu de la province indonésienne de Kalimantan occidental, sur l'île de Bornéo, a décollé vers 14h30 (07h30 GMT), a perdu le contact avec le contrôle aérien quelques minutes après le décollage.

Le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, spécialisé dans l'analyse des données de vol, affirme que le vol SJ182 "a perdu plus de 10.000 pieds d'altitude en moins d'une minute, quatre minutes après avoir quitté Djakarta".

Selon Budi Karya, le ministre indonésien des Transports, le Boeing transportait 62 personnes, dont 12 membres d'équipage. Une autre source affirmait un peu plus tôt que l'appareil avait 56 passagers et six membres d'équipage à son bord.

Le Boeing 737-500 en cause est sorti il y a presque 27 ans des chaînes d'assemblage de l'avionneur américain.

C'est une version bien plus ancienne du 737 MAX qui a connu de sérieuses déconvenues après le crash d'un vol de Lion Air lors duquel 189 personnes ont perdu la vie.

"Nous sommes au courant des informations de presse en provenance de Jakarta et nous suivons de près la situation", a déclaré une porte-parole de Boeing. "Nous nous efforçons de recueillir davantage d'informations."

(Fransiska Nangoy, Agustinus Beo Da Costa et Tabita Diela; version française Nicolas Delame et Matthieu Protard)