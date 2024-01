Un Boeing 737-800 d'ANA fait demi-tour après une fissure sur une fenêtre

TOKYO (Reuters) - Un Boeing 737-800 d'All Nippon Airways (ANA), effectuant un vol intérieur, est revenu à son point de départ samedi après la découverte d'une fissure sur la fenêtre du cockpit, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne japonaise. Le vol 1182 se dirigeait vers l'aéroport de Toyama mais il a fait demi-tour pour regagner l'aéroport de Sapporo-New Chitose après qu'une fissure a été identifiée sur la partie la plus extérieure des quatre couches de fenêtres entourant le cockpit, a précisé le porte-parole, ajoutant qu'il n'y a pas eu de blessés parmi les 59 passagers et les six membres d'équipage. "La fissure n'a pas affecté le contrôle ou la pressurisation de l'appareil", a-t-il ajouté. La FAA (Federal Aviation Administration), l'autorité américaine de régulation de l'aviation, a décidé vendredi de prolonger sine die l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX 9 pour procéder à de nouveaux contrôles de sécurité et a annoncé son intention de renforcer la surveillance du groupe aéronautique lui-même. En début de semaine une pièce de fuselage d'un 737 MAX 9 de Boeing, opéré par la compagnie Alaska Airlines ALK.N, s'est détachée en plein vol, contraignant l'équipage à rebrousser chemin. (Reportage Kantaro Komiya; version française Claude Chendjou)