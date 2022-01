Un Benzema historique permet au Real de gagner

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Réal Madrid se reprend après son accroc contre Getafe 1-0 lors de la dernière journée ! Les Madrilènes se défont de Valence à domicile sur le score de 4-1. La solution est venue tout d'abord de Karim Benzema qui inscrit le premier du match sur penalty. L'international tricolore entre un peu plus dans l'histoire de la " Casa Blanca " en inscrivant le 300e but sous les couleurs madrilènes et devient le 4e meilleur buteur de l'historie du club. Au retour des vestiaires, le tricolore combine avec Vinicius qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (53'). Vinicius double la mise quelques instants plus tard après une frappe d'Asensio repoussé par le portier visiteurs. Puis en fin de rencontre, Guedes réduit la marque mais cela ne changera rien au score final puisque Benzema inscrit une nouvelle réalisation en toute fin de de rencontre. Au classement, les pensionnaires de Santiago Bernabeu confortent leur place de leader tandis que Valence pointe à la 9e position.