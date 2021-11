Un bâtiment de la marine US traverse à nouveau le détroit de Taiwan

(Actualisé avec réaction de la Chine)

TAIPEI/PEKIN, 23 novembre (Reuters) - Un bâtiment de guerre

de la marine américaine a de nouveau traversé mardi le détroit

de Taiwan, une mission qualifiée de routinière par l'armée

américaine mais ayant une nouvelle fois suscité la colère de la

Chine, qui accuse les Etats-Unis de chercher à alimenter les

tensions dans la région.

Washington dit respecter le droit international et afficher

son "engagement" à une région indo-Pacifique "libre et ouverte".

L'armée chinoise a jugé mardi que la mission de ce destroyer

lance-missiles, l'USS Milius, dans cette zone soulevait des

risques en matière de sécurité et sapait la stabilité régionale.

Un porte-parole a précisé dans un communiqué que l'armée

chinoise prendrait toutes les mesures nécessaires pour répliquer

à toutes les menaces et provocations mais aussi protéger sa

souveraineté et son intégrité territoriale.

L'armée chinoise a reproché le mois dernier aux Etats-Unis

et au Canada d'avoir tous deux envoyé un bâtiment de guerre

traverser le détroit de Taiwan, dénonçant des actions qui

menacent selon elle la paix et la stabilité dans la région.

Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate,

multiplie depuis environ un an les missions dans l'espace aérien

de l'île démocratique, provoquant l'ire de celle-ci.

Taiwan n'a aucun lien diplomatique formel avec les

Etats-Unis mais ceux-ci sont son principal soutien international

et lui fournissent des armes.

Aux yeux de Pékin, la question de Taiwan est la plus

sensible et la plus importante dans ses relations avec

Washington.

(Reportage Ben Blanchard et Ryan Woo ; version française Jean

Terzian et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)