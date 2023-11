Un baron de la drogue australien présumé arrêté en Turquie

par Jonathan Spicer ISTANBUL (Reuters) - La Turquie a déclaré jeudi avoir capturé Hakan Ayik, l'un des principaux fugitifs recherchés en Australie pour trafic de drogue et poursuivi également par les autorités américaines et néo-zélandaises, ainsi que 36 autres personnes impliquées dans un réseau international de crime organisé. Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que les arrestations à Istanbul visaient la bande de motards armés Comanchero qui, selon lui, serait impliquée dans le trafic de drogue, des homicides, du pillage et du blanchiment d'argent dans le monde entier. Surnommé le "gangster de Facebook" en Australie, Hakan Ayik figure depuis plus de dix ans sur la liste des personnes les plus recherchées dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour "fourniture de grandes quantités commerciales de drogue". Le FBI américain a déclaré qu'il avait involontairement aidé les autorités à surveiller et à arrêter des centaines de criminels présumés au cours des dernières années, grâce à son utilisation d'une application mobile développée par la bureau d'investigation. Avec Duax Hohepa Ngakuru, Hakan Ayik, également connu sous le nom de Reis, dirigeait le réseau criminel depuis au moins un an, a déclaré Ali Yerlikaya sur X (ex-Twitter). Il était recherché par les autorités américaines et australiennes, et Duax Hohepa Ngakuru, qui a également été arrêté, était recherché en Nouvelle-Zélande, a-t-il ajouté. Le procureur général d'Istanbul a ouvert une information judiciaire contre le gang de motards Comanchero, l'accusant d'avoir blanchi ses avoirs en Turquie. Selon Ali Yerlikaya, le trafic de drogue s'étendait à l'Amérique du Sud, à l'Australie, aux Pays-Bas, à Hong Kong, à la Corée du Sud et à l'Afrique du Sud. Reuters n'a pas été en mesure de contacter immédiatement un porte-parole de Hakan Ayik. Le gouvernement turc a publié une vidéo des arrestations montrant des agents spéciaux armés et des services de la lutte anti-drogue frappant aux portes d'appartements et de maisons, arrêtant plusieurs hommes et saisissant des armes de poing et des piles de billets de banque étrangers. La vidéo montre un homme qui serait Hakan Ayik, agenouillé, menotté et torse nu, portant un grand tatouage sur l'épaule correspondant aux images publiées précédemment sur les médias sociaux. APPLICATION ANOM La police australienne a arrêté e, 2010 des associés d'Hakan Ayik dans le cadre d'une livraison de drogue. Interpol a émis un mandat d'arrêt à son encontre après qu'il ne soit pas revenu d'un voyage à Hong Kong. Selon un acte d'accusation du FBI rendu publique en 2021, Hakan Ayik était l'un des trois administrateurs et des quatre responsables de la mise en place et de la diffusion de l'application An0m au sein des réseaux criminels. Les utilisateurs croyaient être protégés par une application cryptée, alors que le FBI avait accès à leurs conversations. Né de parents immigrés turcs, Hakan Ayik a grandi à Sydney, mais ce n'est que vers 2005 qu'il a été repéré par la police australienne, ont rapporté les médias locaux. Il étalait sa fortune et son mode de vie extravagant sur Facebook, ce qui a attiré l'attention des autorités et du public, et lui a valu son surnom. En 2021, deux employés de l'hôtel Kings Cross, situé dans le quartier financier chic de Levent à Istanbul, ont déclaré qu'Hakan Ayik en était le propriétaire et qu'il y revenait souvent. L'hôtel de 13 chambres dispose d'un spa et d'un restaurant japonais. Sa carte de visite porte le slogan suivant : "Sleep your way to the top" ("Endormez-vous jusqu'au sommet"). (Avec la contribution d'Ezgi Erkoyun à Istanbul et de Kirsty Needham et John Mair à Sydney ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)