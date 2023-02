Un ballon espion chinois survole le territoire américain

par Idrees Ali et Phil Stewart WASHINGTON (Reuters) - Un ballon espion chinois survole les Etats-Unis depuis deux jours, ont fait savoir jeudi les autorités américaines, alors que le secrétaire d'Etat Antony Blinken doit se rendre dimanche et lundi à Pékin. Des avions de chasse ont été mis en alerte mais l'armée a finalement jugé trop risqué d'abattre l'engin en raison de la possible chute de débris. Les Etats-Unis ont placé le ballon espion sous surveillance lors de son entrée dans l'espace aérien américain et il est observé par des appareils de l'armée de l'air, a précisé aux journalistes un représentant de l'administration. Le ministère canadien de la Défense a dit lui aussi avoir repéré un "ballon de surveillance de haute altitude", précisant être en contact fréquent avec les autorités américaines. "Le ballon voyage actuellement à une altitude bien supérieure à celle du trafic aérien commercial et ne représente pas une menace militaire ou physique pour les personnes au sol", a déclaré le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. A Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé vendredi que le "dirigeable" était destiné notamment à des fins météorologiques civiles et dit regretter qu'il ait pénétré dans l'espace aérien américain. "Le dirigeable vient de Chine et est de nature civile, utilisé pour la recherche météorologique et d'autres recherches scientifiques. En raison de l'influence des vents d'ouest et de sa capacité de contrôle limitée, le dirigeable a dévié de sa trajectoire prévue", a expliqué le ministère. "La Chine continuera à maintenir la communication avec la partie américaine pour gérer correctement cet accident", a-t-il ajouté. Des responsables américains ont exprimé leur préoccupation auprès de leurs homologues chinois via les canaux diplomatiques. BLINKEN ATTENDU DIMANCHE À PÉKIN Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit se rendre dimanche et lundi à Pékin pour des entretiens avec les dirigeants chinois, une visite dont sont convenus les présidents Joe Biden et Xi Jinping lors de leur sommet de novembre dernier, et la première d'un secrétaire d'Etat américain en Chine depuis Mike Pompeo en octobre 2018. Les deux premières puissances économiques mondiales entretiennent une rivalité aiguë dans de nombreux domaines mais cherchent aussi à sortir d'une phase de fortes tensions bilatérales qui a culminé l'été dernier avec la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Un sénateur républicain, Tom Cotton, a exhorté Antony Blinken à annuler sa visite. Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a demandé la tenue d'une réunion du "Gang of Eight", qui regroupe des représentants de l'administration, les dirigeants du Congrès et les présidents des commissions parlementaires du Renseignement. Le ballon n'offre qu'une "valeur ajoutée limitée sur le plan de la collecte de renseignements", a déclaré un haut responsable américain. Le commandement de l'armée américaine a envisagé d'abattre l'engin au-dessus de l'Etat du Montana avant de se raviser, recommandant au président Joe Biden d'éviter tout risque sécuritaire que pourrait représenter la chute des débris de l'engin, a dit un haut responsable du Pentagone. Des ballons espions ont déjà survolé les Etats-Unis à plusieurs reprises ces dernières années mais celui-ci semble effectuer un trajet plus long, a déclaré le représentant du Pentagone. Si elles ont indiqué que la trajectoire du ballon incluait le survol de sites "sensibles", les autorités américaines ont refusé de donner davantage de détails. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart; version française Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)