Un avion militaire s'écrase sur un immeuble près de l'Ukraine

IEISK, Russie (Reuters) - Un avion militaire russe s'est écrasé lundi sur un immeuble résidentiel à Ieïsk, ville du sud de la Russie sur les bords de la mer d'Azov, non loin de la frontière ukrainienne, provoquant un gigantesque incendie et faisant au moins six morts, rapporte l'agence Tass.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une boule de feu sortir d'un immeuble d'habitation de neuf étages, puis un gigantesque incendie ravager le bâtiment.

La chaîne d'information militaire Zvezda a diffusé une vidéo de l'avion, un bombardier tactique Soukhoï Su-34, plongeant vers l'immeuble après avoir apparemment subi deux explosions. Selon les agences russes, le réacteur de l'avion a pris feu et le pilote et le copilote ont pu s'éjecter avant l'impact.

Des responsables de la région de Krasnodar, dans laquelle se trouve Ieïsk, ont informé le ministre des Situations d'urgence que six personnes avaient été tuées dans l'immeuble et que six autres étaient portées disparues, selon Tass.

Le gouverneur de la région, Veniamine Kondratiev, a démenti que l'avion qui venait de décoller d'un aérodrome militaire, pour un vol d'entraînement selon le ministère de la Défense, transportait des armements.

"Si cela avait été le cas, il ne resterait que la moitié de l'immeuble', a-t-il déclaré à la presse, selon l'agence Ria.

Les autorités ont indiqué que 250 personnes, dont 40 enfants, avaient été évacuées. Le président Vladimir Poutine a demandé que tout soit fait pour aider les victimes, a fait savoir le Kremlin.

Une enquête criminelle a été ouverte pour "déterminer les circonstances et la cause du crash", a fait savoir le comité d'enquête russe dans un communiqué.

La ville de Ieïsk est très proche des régions de l'est de l'Ukraine contrôlées par l'armée russe.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün)