Un avion militaire français a atterri au Niger malgré la fermeture de l'espace aérien

NIAMEY, 27 juillet (Reuters) - La France a fait atterrir un avion militaire au Niger jeudi matin, malgré la fermeture de l'espace aérien du pays imposée depuis mercredi soir, a déclaré le colonel Amadou Abdramane à la télévision d'Etat. L'armée française et les ministères français des Armées et des Affaires étrangères n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour répondre aux demandes de commentaires. La présidence nigérienne a été visée mercredi soir par un coup d'Etat au terme duquel le président Mohamed Bazoum a été déposé. Dans la foulée, un groupe de soldats a annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. (Reportage Bate Felix, John Irish, rédaction Sofia Christensen, version française Corentin Chappron)