Un avion lié à Evguéni Prigojine a atterri en Biélorussie

MOSCOU (Reuters) - Un avion Embraer Legacy 600 immatriculé en Russie, qui est lié au chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine, selon les documents de sanctions des Etats-Unis, a effectué un vol mardi de la Russie vers la Biélorussie, selon le site de traçage du trafic aérien, Flightradar24. Selon Flightradar24, l'avion russe est apparu dans la région de Dostov à 02H32 GMT avant de descendre vers Minsk, la capitale de la Biélorussie, à 04H20 GMT. Les codes d'identification de l'avion étaient les mêmes que celui lié à Evguéni Prigojine par le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers. Selon l'accord trouvé samedi qui a mis fin à la mutinerie des hommes de Wagner, Evguéni Prigojine doit trouver refuge en Biélorussie. La Russie n'a pas d'informations sur l'endroit où se trouve Evguéni Prigojine, a affirmé mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov à l'occasion d'un point presse régulier. Dans un message audio de 11 minutes publié lundi sur la messagerie Telegram, Evguéni Prigojine a assuré que sa mutinerie n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe mais d'empêcher la dissolution de Wagner et de protester contrer l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. Plus tard dans la soirée, le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à tenir sa promesse d'amnistie à l'égard des mercenaires qui ont permis "d'éviter un bain de sang". Ces derniers, qui ne souhaiteraient pas s'engager dans l'armée régulière, pourront rejoindre leur chef en Biélorussie. (Reportage par Gleb Stolaryov et Guy Faulconbridge; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)